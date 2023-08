"Sadistischer Overkill": Anklage gegen mutmaßlichen Wiener Doppelmörder

In der Nacht prostete Apotheker Heinrich Burggasser noch mit einem befreundeten Ehepaar auf den Jahreswechsel an. Wenige Stunden später war er tot. Eben jenes Ehepaar, mit dem er gefeiert hatte, fand seine Leiche übelst zugerichtet im Haus in der Quadenstraße in Wien-Donaustadt.

Nur wenige Tage später, am 7. Jänner 2023, fand ein Mann seine tote Ehefrau am Küchenboden des Hauses in der Stammersdorferstraße. Auch die Frau hatte massive Verletzungen.