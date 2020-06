Sabotage-Akt um den Akademikerball

In der Inneren Stadt marschierten Linke mit viel Krawall gegen den Akademikerball in der Hofburg. In der Josefstadt waren sie weitaus stiller. Doch auch hier waren sie am Abend des 24. Jänners aktiv. Ein geplanter Sabotage-Akt gegen die Burschenschaft Teutonia am Tag des Akademikerballs konnte von der Polizei vereitelt werden. Wie erst jetzt bekannt wird, machten sich zwei Täter am Stromkasten des Verbindungshauses in der Piaristengasse zu schaffen. Sie wollten den Stromkasten offenbar sprengen – doch dabei wurden sie auf frischer Tat ertappt.

Die FPÖ spricht im Rahmen einer parlamentarischen Anfrage von Sprengstoff (siehe Faksimile, Anm.) und ist empört: "In weiterer Folge wurden darüber weder die Mitglieder der betroffenen Burschenschaft, noch die Bewohner des Hauses verständigt."

"Der Entminungsdienst war vor Ort", bestätigt Polizei-Sprecherin Barbara Riehs. Doch sie relativiert: "Es war kein Sprengsatz, wie man sich das vorstellt. Es war ein Feuerwerkskörper chinesischer Herkunft. Natürlich war auch Schwarzpulver drin."