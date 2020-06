Russisches Geld für Wiener Kunst

Der Verein richtet sich an gut Betuchte: Eine Mitgliedschaft als Board Member kostet 25.000 Euro. Erster Präsident der "Russischen Freunde der Albertina" ist der Moskauer Immobilienmagnat Dmitry Aksenov, Mehrheitseigentümer der ebenfalls stark nach Russland orientierten Viennafair. Albertina-Chef Klaus Albrecht Schröder betonte im Vorfeld der Gründung des Freundevereins im KURIER-Gespräch: "Nach den Österreichern und den Deutschen sind die Russen bereits die drittgrößte Besuchergruppe in der Albertina. 75.000 kommen im Jahr." Das ist mehr als jeder zehnte Albertina-Besucher (insgesamt waren das im Jahr 2012 620.000).

Das Kunsthistorische Museum hat schon vor fast einem Jahrzehnt mit einer russischen Kunst-Stiftung kooperiert. Und in Russland läuft derzeit das Kulturaustauschprogramm "Österreichische Kultursaison in Russland 2013-2014" mit über 50 Projekten in 17 russischen Städten. So wie für die Touristiker (siehe rechts) wäre ein Rückgang bei den russischen Gästen für die Wiener Museen durchaus schwierig. Auch der heimische Kunstmarkt sucht seit Jahren neue Freunde in Russland: Unter den global agierenden österreichischen Galerien haben sich vor allem Hilger, Krinzinger oder Ropac früh erfolgreich um eine russische Sammlerschaft bemüht. Und der Wiener Galerist Hans Koll zählte mit seinen Dependancen in Budapest und in Moskau zu den Pionieren der Szene.