Russischer Auftragsmörder in Wien verhaftet

Trunovs Brigade verbreitete Angst und Schrecken in der Region um Nowosibirsk, Russland. Auftragsmorde, Schutzgeld-Erpressungen, Wirtschaftskriminalität und Waffenhandel waren von 1995 bis 2009 in der Hand der 200 Mann großen Organisation. Anatoly R. soll in der Gruppe eine tragende Rolle gespielt haben: Laut Ermittlern war er derjenige, der die Auftragsmorde koordiniert und veranlasst hatte. 2009 tauchte er unter. Am Dienstag um 13.20 Uhr fassten ihn die Spezialkräfte der Cobra – mitten in Wien. Der international gesuchte, mutmaßliche Mörder wurde in der Landstraßer Hauptstraße bei einem Postamtsbesuch von der Spezialeinheit festgenommen – gleich in der Nähe seines Wohnortes.