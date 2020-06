Rückholaktion für "notorische Stangler"

In Wien wurden im Jahr 2011 zwischen Jänner und Oktober 1200 Meldungen wegen Schulschwänzens zur Anzeige gebracht; in 370 Fällen kam es zu einem Verfahren vor dem Bezirksgericht. Doch das ist nur die Spitze des Eisberges: Die Hälfte der 12- bis 16-Jährigen schwänzt gelegentlich. Eine Anzeige ist nur die letzte Konsequenz, wenn Kinder wochen- oder monatelang nicht zur Schule gehen.



„ Schule schwänzen ist nicht cool und kein Kavaliersdelikt“ betont Brandteidl. Die Gefahr sei groß, dass notorische „Stangler“ aus der Gesellschaft herausfallen würden. „Mit jedem geschwänzten Tag steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schüler die Klasse nicht abschließt, um fünf Prozent“, zitiert sie eine US-Studie.



Also präsentierte Brandsteidl am Donnerstag unter großem Medieninteresse einen eigenen Schulschwänz-Beauftragten. Sein Name: Horst Tschaikner. „Kein abgetakelter Politiker mit Dienstauto“ ( Brandsteidl), sondern ein Mitarbeiter ihres Büros, der selbst Hauptschullehrer ist – und angeblich nie Schule geschwänzt hat. Seine Aufgabe soll es sein, Jugendliche, die „keinen Bock auf Schule“ haben, wieder in die Klasse zurückzuholen. Wie ihm das gelingen soll, blieb vorerst noch vage. Sein „Maßnahmenpaket“: Daten sammeln, einen Leitfaden erstellen und Hilfe anbieten (Hotline: 01/52525-77111). Nicht dazu gehört, jene Eltern daheim zu besuchen, die ihre schulpflichtigen Kinder nicht in die Schule schicken, wie dies die Opposition forderte.