„Rotlicht-Boss“ bleibt Haft erspart

Schon die Anklageerhebung hat mit einem Fehlstart begonnen: Steiner ging nach zwei Jahren in U-Haft im Vorjahr frei. Die Staatsanwältin hatte die maximal zulässige U-Haftdauer verstreichen lassen, ohne eine Anklage zustande zu bringen. Im Prozessverlauf trat dann im Zeugenstand ein bemerkenswerter Domino-Effekt ein: Der Reihe nach fielen Zeugen um. Dafür gibt es zwei Erklärungen. Am Montag räumte die Staatsanwältin resignierend ein, dass „ihre“ Zeugen kollektiv zurückgerudert seien. „Milieubedingten Druck“, nannte sie das. Im Klartext meinte sie: Wer will schon neben Hünen wie dem 2,16 Meter großen Zweitangeklagten, alias der „lange Peter“, auspacken, und ihm dann begegnen? Doch für Einschüchterungen gab es keine Beweise. Freilich: Unter Schutz stellte die Behörde keinen ihrer „Informanten“. Versäumnis? Oder war die Angst doch nicht so groß?

Richard Steiner erklärte stets: „Ja, die Zeugen waren massiv eingeschüchtert.“ Allerdings sei dies von der Exekutive ausgegangen. „Die wollten meinen Kopf.“

Hinter den Kulissen dürfte es Deals gegeben haben. Das sagten Angeklagte, aber auch Zeugen. Angeschmiert stand die Staatsanwältin da: Sie bekam im Gerichtssaal oft brühwarm das Gegenteil von dem serviert, was Zeugen den Polizisten zu Protokoll gegeben hatten. Schutzgeld? Das bestätigte niemand.

Eines hat das Verfahren bewirkt: Die Rotlicht-Truppe wurde zerschlagen. Ein Angeklagter fährt nun Taxi, ein anderer werkt bei einem Zeltverleih.