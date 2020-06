Rot-Grün und die Krisenjahre

Hintergrund: Wien muss aufgrund der mit dem Bund vereinbarten Schuldenbremse – so wie alle anderen Bundesländer auch – Geld einsparen. Im Fall von Wien geht es um eine Milliarde Euro bis 2016.

Auf Fragen, wo dieses Geld herkommen soll, blieben die Rathausspitzen wenig konkret. "Unser Anspruch lautet, die jährliche Neuverschuldung zu reduzieren, ohne dabei Budgetmittel insgesamt zu kürzen", sagte Brauner. Wie das bei schwachem Wirtschaftswachstum funktionieren soll? "Es geht darum, neue Organisationsformen, neue Finanzierungswege und inhaltliche Strukturreformen zu beschließen", ergänzte Häupl. So werde derzeit etwa an einem neuen Besoldungssystem für Wiens Beamte gearbeitet. Schulen sollen in Zukunft gemeinsam mit privaten Investoren gebaut werden.

Im Gesundheitsbereich verspricht sich Brauner in den nächsten vier Jahren eine Kostenreduktion von einer halben Milliarde Euro. Häupl sprach auch von einer Neustrukturierung des Liegenschaftsmanagements der Stadt. Das bedeute keineswegs, dass Grundstücke der Stadt zwingend veräußert werden müssen. "Ein Rohrlager der MA 48 muss nicht an einem teuren Standort liegen. Da reicht auch ein Grundstück neben der Autobahn", sagte Häupl.

Auch werde etwa das Kundenservice von Wiener Wohnen räumlich zentralisiert.

Aufhorchen ließ Vizebürgmeisterin Vassilakou mit einem bisher unbekannten Projekt. Der Wienfluss könnte in den nächsten Jahren zumindest teilweise überdacht werden. Zwischen Kreiskypark und Pilgramgasse könnten, sogenannte Wiental­terrassen errichtet werden.