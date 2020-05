Risikofrei den Sommer genießen

Christian und Hermine Niesner haben sich ihr eigenes kleines Reich geschaffen: in ihrem Kleingarten auf der Schmelz. Zwischen selbst angepflanztem Obst und Gemüse, Blumen und jeder Menge Handwerkszeug fühlen sie sich rundum wohl. So wohl, dass sie im Sommer gerne auf eine Urlaubsreise verzichten. "Im Ausland ist es uns gerade einfach zu unsicher. Man weiß ja nie, ob in Tunesien ein Krieg ausbricht und ob die Busse in Griechenland fahren oder nicht", erklärt Christian ernst.



Da genießen die beiden den Sommer lieber in ihrem Garten. Hermine zeigt auf einen kleinen Pool mit Holzfassade: "Wir haben hier sogar unser eigenes Meer", sagt sie lachend. Einsam sind sie nicht: Die Nachbarn leisten den beiden oft Gesellschaft. "Wir treffen einander zum Plaudern und Kaffee trinken. Kleingärtner sind ein ganz eigenes Volk", erzählt das Paar begeistert. Auch ihr Kater profitiert von den guten Beziehungen: "Er streicht von Garten zu Garten und lässt sich überall verwöhnen."



Wenn Hermine und Christian doch noch das Fernweh packt, erkunden sie im Herbst oder Winter Österreich: Manchmal machen sie Städtereisen oder Wellnesstrips, dann wieder Kurzurlaube in den Bergen. "Man soll auch die heimische Wirtschaft unterstützen und das Geld im eigenen Land ausgeben", sagen sie. Urlaubsfavoriten gibt es für sie aber nur einen: den eigenen Garten.