Richter lassen Häfnbrüder Hoffnung schöpfen

Der Wiener Student Robert Zahrl und sein Freund Ousmane Camara dürfen vorerst aufatmen. Die Geschichte der beiden „Häfnbrüder" sorgte vorigen Jänner für Schlagzeilen. Zahrl und Camara lernten einander in einer Zelle des Anhaltezentrums Rossauer Lände kennen. Zahrl saß wegen eines Verkehrsdeliktes ein. Camara, ein junger Mann aus Guinea, weil er zurück ins Bürgerkriegsgebiet abgeschoben werden sollte.

In den 126 Stunden ihrer gemeinsamen Haft schlossen die beiden Freundschaft. Eine Freundschaft, die das Leben der jungen Männer verändern sollte. „Ousmane erzählte mir von seiner Flucht aus Guinea und davon, wie er als Studentenaktivist verfolgt wurde", sagt Zahrl. Fortan setzte er sich für den Verbleib seines neuen, 22-jährigen Freundes in Österreich ein. Immerhin verwehrten die Asylbehörden dem jungen Mann ein zweites Asylverfahren – zu Unrecht, wie nun auch der Verfassungsgerichtshof in einem Urteil feststellt.

Camaras Anwalt, Georg Zanger: „Der Verfassungsgerichtshof hat jetzt ein Abschiebeverbot erlassen, weil der Asylgerichtshof falsch entschieden hatte. Ousmane steht als anerkannter Flüchtling ein neues, ordentliches Verfahren zu." Dass Camara am Ende Asyl gewährt wird, steht für Zanger fest – und zwar trotz eines noch laufenden Verfahrens wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt.