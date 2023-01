Bankraub: Kugelhagel hätte weitere Opfer fordern können

Der Bankräuber zögerte keine Sekunde und schoss am Mittwoch um zehn Uhr, (vorerst) zwei Mal auf den Mitarbeiter der Security-Firma Siwacht. Das ergab die Tatrekonstruktion der Polizei, gestützt auf die Video-Überwachung in dem Geldinstitut. Insgesamt feuerte der Flüchtige jedoch mindestens sechs Mal.

Wie berichtet stürmte ein mit einem Helm getarnter und bewaffneter Täter, Mittwoch in die Bank-Austria-Filiale nahe der Philadelphiabrücke in Meidling. Mohammed S., 33, stellte sich dem Räuber in den Weg und wurde angeschossen. Zwei Kugeln durchschlugen seinen Bauch, ein Projektil davon traf die Bank-Mitarbeiterin Katharina K., 21, in den Unterschenkel. Nach Auskunft der Ärzte des Meidlinger Unfallkrankenhauses geht es der Frau gut. Auch der verletzte Siwacht-Mitarbeiter befand sich Donnerstag – nach Notoperation im AKH – auf dem Weg der Besserung.