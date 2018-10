Liste Pilz: "Regierung will Rechte der NGO einschränken"

Die Bundesregierung will die Beteiligung von Umweltschutzorganisationen bei Umweltrechtsmaterien offenbar deutlich einschränken. Geplant sei, dass künftig nur mehr Organisationen mit mehr als 100 Mitgliedern anerkannt werden, sagte Bruno Rossmann von der Liste Pilz am Donnerstag vor Journalisten. Zudem sollen NGOs bei Anträgen künftig verpflichtet sein, Name und Anschrift der Mitglieder anzufügen.

Ein entsprechender Abänderungsantrag zum Umweltverträglichkeitsgesetz soll heute, Donnerstag, im Umweltausschuss des Nationalrats diskutiert und beschlossen werden. Rossmann hält die Pläne für "reine Schikane" gegenüber NGOs. Zudem könnten sie gegen Völkerrecht und Datenschutzbestimmungen verstoßen, vermutete der Nationalratsabgeordnete, der darin einen "weiteren Schritt in Richtung Orbanisierung Österreichs" sah.

WWF ist empört

Auch der WWF Österreich bewertet den für heute geplanten parlamentarischen Abänderungsantrag zum UVP-Gesetz als Frontalangriff auf den Umweltschutz in Österreich. „Die Bundesregierung will kritische Stimmen aus Umweltverfahren ausschließen, um umweltschädliche Großprojekte schneller durchpeitschen zu können. Das ist ein völlig inakzeptabler Schritt in Richtung Orbanisierung des Umweltschutzes“, kritisiert Hanna Simons, die Leiterin der Natur- und Umweltschutzabteilung des WWF, mit Blick auf kritische Entwicklungen in Ländern wie Ungarn. Gemäß einer ersten Einschätzung wären die neuen Hürden für die Teilnahme an UVP-Verfahren europarechtswidrig und ist auch datenschutzrechtlich nicht darstellbar. Daher fordert der WWF sowohl die schwarz-blauen Fraktionen im Parlament als auch die verantwortliche Umweltministerin Elisabeth Köstinger auf, ihr Vorhaben zurückzuziehen