Rechnungshof kritisiert Mobilitätsagentur scharf

Daher kam es bei Projekten wie dem „FahrRADhaus“ zu einer Verdopplung der Kosten von 42.000 auf 86.000 Euro, bei Events zum Thema „zu Fuß gehen“ gar zu einer Verdreifachung der Kosten (44.000 statt 17.000 Euro). Andere Projekte wurden wiederum weit günstiger als im Budget veranschlagt abgerechnet.

„Diese Überschreitungen sind in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ein Affront gegenüber dem Steuerzahler“, kritisiert ÖVP-Landesparteiobmann Manfred Juraczka, der noch keine nennenswerte Zuwächse des Radverkehrs im Modal Split sieht. Er nimmt auch die Stadtverwaltung in die Pflicht. „Es verblüfft, dass die Mobilitätsagentur über keine klaren operativen Zielvorgaben verfügt“, sagt Juraczka. „Ich wäre hochinteressiert, was diese Agentur eigentlich genau macht.“

Denn am jüngsten Anstieg der Radverkehrszahlen dürften vor allem die klimatischen Bedingungen schuld sein. Sie waren im Jahr 2014 laut Mobilitätsagentur günstiger als im Jahr zuvor. So gab es im Jahr 2013 insgesamt 150 Tage mit Niederschlag, im Jahr 2014 waren es hingegen nur 139 regnerische Tage. 2013 mussten die Wiener an 17 Tagen bei Minusgraden frieren, 2014 war das lediglich an zehn Tagen der Fall.