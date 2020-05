Razzia der Finanz beim Pizzabäcker

Um herauszufinden, wie das Arbeitsverhältnis tatsächlich ist, zetteln die Beamten einen Papierkrieg in dem winzigen Lokal an. Ausweise, eCards, Arbeitspapiere – alle Daten werden per Laptop sofort mit der Datenbank abgeglichen.



Auch dem Pizzazusteller, der an einem der Tische sitzt und auf Aufträge wartet, tritt bei der Kontrolle der Schweiß auf die Stirn. Sorgen müsste er sich dabei keine machen. Denn

gestraft wird ausschließlich der Arbeitgeber, der seinen Auslieferer nicht bei der Sozialversicherung anmeldet.



Obwohl es um die Kontrolle der Arbeitsverhältnisse geht, nehmen die Beamten auch die Kassa im Geschäft unter die Lupe. "Manipulierte Kassen, die eine doppelte Buchführung ermöglichen, sind sehr häufig. Und wenn wir schon hier sind, machen wir gleich das Full-Service", sagt Kurz.



Am Ende des Kontrolltages hat die Finanzpolizei österreichweit 42 Anzeigen gegen die Lokalkette eingebracht. 24 Pizzaboten waren nicht bei der Sozialversicherung angemeldet. In 18 Fällen hatten die Leute erst gar keine arbeitsrechtlichen Unterlagen. Auch sie wurden angezeigt. Franz Kurz und sein Team verlassen endlich das winzige Pizzalokal in Wien-Alsergrund. Aufatmen kann Kurz noch nicht: "Diese Kontrolle war erst der Anfang. 2012 wird es zahlreiche weitere Aktionen geben."