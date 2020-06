Raub-Serie : "Sind zu einer Festung geworden"

Nach dem letzten Raub 2011 setzten die Juwelierin und ihr Bruder einen radikalen Schritt: "Wir bunkerten uns ein." Das Verkaufslokal wurde mit Panzerglas gesichert. Und erstmals verbarrikadierte sich ein Wiener Juwelier hinter einer Sicherheitsschleuse aus Panzerglas. Kosten: 180.000 Euro. "Wir lassen unbekannte Kunden nur einzeln ins Geschäft. Jetzt leben wir ruhiger."

Oberstleutnant Robert Klug vom Landeskriminalamt ( LKA) macht mit seiner Truppe Jagd auf die Banden: "Sie sind effizient, bestens organisiert und brutal." Und sie haben Österreich, hier vor allem Wien, im Visier. Wurden 2011 im Bundesgebiet 19 Juweliere überfallen, waren es heuer alleine in Wien bereits 16.

Dass die serbischen Banden keine Skrupel kennen, zeigten sie auch beim Überfall auf den Nobel-Juwelier Kornmesser am Graben vom 18. Jänner. Geschäftsführer Ernst Klimitsch schildert die entsetzlichen Minuten: "Sie riefen ,I kill you" und hielten meinem Neffen 15 Minuten lang die Pistole ins Gesicht." Die Bande konnte mit einer Million Beute entkommen.

Kriminalist Klug weiß die Täter in Serbien und spricht indirekt von Sisyphus-Arbeit: "Wir wissen von der Cacak- und Uzice-Connection. Das sind Hochburgen des organisierten Verbrechens. Die Täter flüchten sofort dorthin. Selbst wenn wir sie identifizieren, bleiben sie ungeschoren. Denn Serbien liefert keine Staatsbürger aus." Das organisierte Verbrechen in den beiden Städten ist militärisch strukturiert. Im Hintergrund suchen Organisatoren Zielgebiete und Opfer aus, sorgen für Fahrzeuge und Ausrüstung. Hehler bringen dann die Ware im Ausland an die Kunden. Die Räuber selbst werden "Soldaten" genannt und sind um die 20 Jahre alt.