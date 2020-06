Rapier, Säbel und Pluderhose: Fechten wie die Musketiere

Klingend treffen die Schwerter aufeinander. Peter Zillinger springt nach vorne, weicht zur Seite aus, tänzelt auf den Zehenspitzen. Mit seinem Schnauzbart, der Pluderhose und dem Rapier, einer alten Stich- und Hiebwaffe, in der Hand, erinnert er an einen Edelmann aus dem 17. Jahrhundert.

Beim „Dreyn-Event“ im Technologischen Gewerbemuseum (TGM) in Brigittenau treffen dieses Wochenende Anhänger des historischen Fechtkampfs aufeinander. Von Freitag bis Sonntag wird in insgesamt vier Sporthallen mit Rapier, Säbel oder Mordaxt trainiert. Rund 200 Sportler aus ganz Europa sind angereist, um sich über Kampfmethoden auszutauschen. 160 Euro kostet das „Rundum-Sorglos-Paket“ inklusive Verpflegung. Menhild Eyrica ist aus der Schweiz angereist und hat bei der Zugfahrt das ganze Abteil mit Schwertern und Säbeln gefüllt: „Das hat den Schaffner leicht irritiert.“

Bereits zum zehnten Mal organisiert der Fecht-Verein Dreynschlag die Veranstaltung im TGM. Gründungsmitglied Oliver Walter hat mitgeholfen, historisches Fechten in Österreich bekannt zu machen. Mittlerweile gibt es an die 20 Vereine im ganzen Land – europaweit sind es derzeit an die 7000 aktive Fechter; Tendenz steigend