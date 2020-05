Rätsel um Prinz Eugens Winterpalais

Prinz Eugen, der ganz offen sagte, er „incommodiere sich nicht mit Damen, ein paar schöne Pagen wären besser meine Sache“, galt als homosexuell, hatte aber eine enge platonische Beziehung zur Gräfin Eleonore Batthyány, deren Rat er auch in politischen Fragen gesucht haben soll. Da er kinderlos blieb und kein Testament vorlag, wurde seine Nichte Victoria von Savoyen zur Universalerbin. Habgierig und verständnislos, machte sie alles zu Geld, was Eugen mit Liebe und Sachkenntnis zusammengetragen hatte. Kaiserin Maria Theresia kaufte später seine Schlösser in Wien und im Marchfeld; Eugens Bibliothek und seine Kupferstichsammlung bilden heute noch ganz wesentliche Bestände der Nationalbibliothek und der Albertina.

Im Winterpalais, in dem der Prinz in der Nacht zum 21. April 1736 an einem Lungenleiden starb, ist seit 1848 das österreichische Finanzministerium untergebracht. Die in der Amtszeit von Finanzminister Karl-Heinz Grasser beschlossene Restaurierung des Barock-Juwels soll im Juni nächsten Jahres fertig sein, für Ende 2012 war die Rückkehr der Beamten geplant. Als nun aber der Rechnungshof die Sanierungskosten des Palais scharf kritisierte – zur Zeit Grassers waren 70 Millionen Euro angesetzt, jetzt spricht man bereits von nahezu 200 Millionen – ließ Finanzministerin Maria Fekter via KURIER ausrichten, dass die Rückkehr in die Himmelpfortgasse nicht sicher sei, „die Beamten wollen gar nicht in die City, Stichwort Parkplatzprobleme“, man könne auch anderswo unterkommen.