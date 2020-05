Ring frei für die Radfahrer?

Novelle

Am 31. März 2013 soll eine Novelle der StVO in Kraft treten, die unter anderem auch die Radwegbenützungspflicht betrifft. In Einzelfällen wird dann deren Aufhebung erlaubt sein: Wo es die Sicherheit und Flüssigkeit des Verkehrs zulassen, sollen sich Radfahrer in den Autoverkehr einreihen dürfen – auch wenn es neben der Fahrbahn einen Radweg gibt.

Derzeitige Ausnahmen

Schon jetzt von der Radwegbenützungspflicht ausgenommen sind unter anderem Rennräder (bei Trainingsfahrten).