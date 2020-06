Baby in Not: Rettung übt den Ernstfall

Solche realitätsnahen Szenarien werden bei der Wiener Berufsrettung regelmäßig geübt. Diese Übungen sind Pflicht für die Rettungskräfte. „Lebensbedrohliche Kindernotfälle sind selten. 2012 hatten wir nur 319. Deswegen ist es wichtig, solche Szenarien zu üben“, erklärt der wissenschaftliche Leiter der Berufsrettung, Gerhard Klune. Dafür entwickelte die Wiener Rettungsakademie in Zusammenarbeit mit der Kinderintensivabteilung des Donauspitals einen in Österreich einzigartigen Notfallsimulator. Mit drei Hightech-Puppen – Neugeborenes, Baby und Kind – können verschiedenste Notfälle simuliert werden. Geübt wird realitätsnah in einem Simulationsfahrzeug. Übrigens das einzige in Österreich. Von sechs Kameras wird die Übung mitgefilmt und anschließend besprochen.

Dabei sind Fehler durchaus erwünscht. „Fehler merkt man sich für immer. Nur so lernt man“, sagt Norärztin Angelika Buchinger. „Je mehr man übt, desto weniger Angst hat man vor der Notfallsituation. Man bekommt mehr Routine.“ Die einzigartige Kombination aus Simulationsfahrzeug und Notfallpuppe wird mittlerweile bei den Übungen im ganzen Land eingesetzt. „Damit fahren wir auch zu den Kollegen in den Bundesländern“, sagt Klune stolz.