Prozess: Mutter schüttelte Baby zu Tode

Das Protokoll des Notrufs scheint ewig zu dauern. "Legen Sie das Kind flach auf den Boden, beginnen Sie jetzt mit der Beatmung", sagt die Stimme am Notruf der zunehmend panischen Mutter. Endlich trifft der Notarzt in der Wohnung ein und beginnt mit der Wiederbelebung der bewusstlosen, vier Monate alten Lina.



Den Kampf um sein Leben hat der Säugling wenige Tage später verloren. Vor knapp einem Jahr haben sich diese tragischen Szenen in einer Wiener Wohnung abgespielt. Am Dienstag wurde der Mutter von Lina, der 25-jährigen Romana R., im Landesgericht Wien der Prozess gemacht.



Da die Ärzte ein Schütteltrauma bei Lina diagnostiziert hatten, lautete die Anklage auf Körperverletzung mit tödlichem Ausgang. Romana R. gab zwar zu, das Kind geschüttelt zu haben, "allerdings erst, nachdem es regungslos am Boden lag. Lina ist vom Wickeltisch gestürzt", behauptete die Mutter.