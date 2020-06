Protest von Ex-Bewohnern der "Pizzeria Anarchia"

Die Hintergründe der Delogierung von Monika R. (50) in der Paletzgasse in Ottakring erinnern aus mehreren Gründen an die Mühlfeldgasse. So geht die Auseinandersetzung der letzten Mieterin und der Hausverwaltung bereits seit Monaten. Angeblich hatte R. seit einem Jahr kein fließendes Wasser mehr.

Ihre Delogierung wurde offenbar mehrfach verschoben, weil es im Internet Aufrufe zu Blockaden gab. Die eigentlich für kommenden Mittwoch geplante Räumung wurde deshalb auf den Freitag vorgezogen. Immerhin rund 20 Aktivisten rückten dennoch an, einige davon sollen schon bei der "Pizzeria Anarchia" (siehe unten) aktiv gewesen sein.

Die Demonstranten legten sich auf die beiden Seiten der Straße, um eine Zufahrt der Möbelwagen in den Morgenstunden zu verhindern. Daraufhin rückten 60 Polizisten an. Nach rund einstündiger Verhandlung erklärte die 50-jährige Mieterin freiwillig, die Wohnung zu verlassen. Auch die Aktivisten zogen daraufhin ab.

Es gab keinerlei Festnahmen oder Anzeigen, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Laut Vertretern der Stadt Wien besteht bei dem Ottakringer Wohnhaus kein Spekulationsverdacht. Der Frau sei bereits im Oktober eine Gemeindewohnung zugewiesen worden, erklärte ein Sprecher von Wohnbaustadtrat Michael Ludwig.