Praterstern bleibt ein Streitthema

Theodor Witzani hat stets ein Gas-Schussgerät oder ein kleines Messer in der Jackentasche. Ohne fühlt sich der 67-Jährige im Grätzel Praterstern/Venediger Au/Stuwerviertel schutzlos. Anrainerin Christine Lang (55) geht es so ähnlich. Sie hat auch meistens einen Pfefferspray zur Selbstverteidigung dabei. Die beiden gehören zu jenen Leopoldstädtern, die ihre Sorgen am Montagabend bei einer – von der FPÖ beantragten – Bürgerversammlung vorbringen wollen (19:30 Uhr, Fachhochschule des bfi, Wohlmutstraße 22). Die Themen: Alkoholismus, Drogen und Prostitution im öffentlichen Raum.