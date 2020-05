Vor Evakuierung der Disco wurde noch abkassiert

Tanja

Als es gegen 1.30 Uhr zu der Pfefferspray-Attacke kam, wargerade im größten Bereich des Gebäudekomlexes auf der Tanzfläche: "Ich musste plötzlich husten und konnte mir nicht erklären, warum. Dann haben auch die anderen begonnen und alle wollten nur noch raus. Ich habe das alsMassenpanik empfunden."

Da sie in der Nähe des Eingangsbereichs waren, dauerte es nur kurz bis zur Tür. Zunächst wollte sie die Dame an der Kassa nicht gehen lassen. "Wir hatten die Rechnung noch nicht bezahlt, und die Frau wollte noch kassieren", erzählt die Zeugin. Erst als immer mehr Besucher aus der Diskothek stürmten, ließ sie die Angestellte passieren. "Alle haben gehustet und waren panisch! Es hat sich angefühlt als wären kleine Kristalle in meinem Hals. Als wir draußen mit anderen gesprochen haben, sagten sie, dass es sogar in den Bereichen der Disco zu spüren war, die weit weg von der Tanzfläche liegen", sagt Tanja im KURIER-Interview.

Nun stellt sich die Frage, wie sich der Spray in so einem großen Bereich ausbreiten konnte. Laut Betreiber werden alle Anlagen regelmäßig überprüft. Auch die 16 Notausgänge sind in Ordnung. Die polizeilichen Ermittlungen laufen. Eine außerordentliche Kontrolle der Lüftung ist aber nicht angesetzt.