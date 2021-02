Postenkarussell in Peter Hackers Machtbereich

Gabriele Graumann dürfte in ihrer Funktion als Geschäftsführerin des städtischen Kuratoriums Wiener Pensionistenwohnhäuser (KWP) zuletzt der Sinn für korrektes Verhalten abhandengekommen sein. Das ist seit spätestes Donnerstag klar. Wie berichtet, wurde Graumann wegen einer ganzen Liste von Verfehlungen entlassen – darunter unrechtmäßige Prämienzahlungen von in Summe 50.000 an sie selbst und an ihren Lebensgefährten. Auch die Staatsanwaltschaft untersucht den Fall. Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen?