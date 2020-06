Polizisten retteten Familie vor Flammentod

Im Erdgeschoß eines Einfamilienhauses in der Sandrockgasse in Floridsdorf wüteten in der Nacht auf Donnerstag um 4.45 Uhr die Flammen. Das Ehepaar Damian und Angela B. aus Trinidad-Tobago war mit den beiden Kindern, drei und sieben Jahre alt, auf die Dachterrasse geflüchtet. Durch das Erdgeschoß gab es keine Fluchtmöglichkeit mehr.

Zu diesem Zeitpunkt hatten Nachbarn bereits die Feuerwehr verständigt. Zum Glück patrouillierte gerade eine Polizeistreife durch die Siedlung. Als die drei Beamten die Flammen sahen, griffen sie sofort ein. Zwei Polizisten stellten sich unter die Dachterrasse, der Vater ließ seine Tochter über die Markise heruntergleiten. Das völlig verschreckte Mädchen landete in den ausgestreckten Armen von Inspektor Christoph W. Sein Kollege fing schließlich den dreijährigen Buben auf.

Während dieser dramatischen Rettungsaktion organisierte ein Polizeischüler (er war mit auf Streife) bei Nachbarn eine Leiter. Über diese konnten die Eltern der Flammenhölle entkommen. Die mittlerweile eingetroffene Feuerwehr bekämpfte den Brand und versorgte die Familie mit Sauerstoff.