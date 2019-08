Polizist gab Schüsse ab: "Um sich vor Messerattacke zu schützen"

Mehrere Schüsse musste ein Polizist in der Nacht auf Mittwoch abgeben, um sich vor der Messerattacke eines 39-jährigen Afghanen zu schützen. Gegen 2.45 Uhr wurden die Beamten in eine Flüchtlingsunterkunft in Wien-Simmering gerufen, nachdem dort ein Streit zwischen dem afghanischen Mann und einem 40-jährigen Iraner ausgebrochen war.

Der 39-jährige Mann hatte ein Messer in der Hand und schrie lautstark herum.

Pefferspray konnte Mann nicht aufhalten

Nachdem der Tatverdächtige auf die Beamten aufmerksam wurde, soll er mit dem Messer in der Hand auf die Polizisten zugelaufen sein. Mehrmalige Aufforderungen das Messer wegzulegen und stehen zu bleiben, habe er laut Exekutive ignoriert.

Selbst der eingesetzte Pfefferspray dürfte ihn nicht gebremst haben, sodass ein Beamter schließlich mehrere Schüsse aus der Dienstwaffe abgab. Der 39-jährige Angreifer ging daraufhin zu Boden. Unmittelbar nach der Schussabgabe führten die Beamten Erste-Hilfe-Maßnahmen durch und alarmierten zur Unterstützung WEGA-Kräfte, die zugleich als WEGA-Medics ausgebildet sind. Kurzzeitig bestand Lebensgefahr.

Zudem traf kurz nach der Schussabgabe die Wiener Berufsrettung ein, die den Mann in weiterer Folge versorgte und in ein Spital brachte. Mittlerweile besteht laut Polizei keine Lebensgefahr mehr. Die Tatwaffe, ein Stanley-Messer, wurde sichergestellt.