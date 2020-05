Polizeipräsident Pürstl am KURIER-Telefon

Pürstl kündigt hier verstärkte Polizeipräsenz an. Langfristig müsse aber an bauliche Maßnahmen gedacht werden. „Vernünftige Verkehrsgestaltung kommt ohne Polizei aus“, meint der Präsident. Der oberste Polizist, der mit dicken Gesetzeswälzern zum Gespräch kam, hatte auch Rechtstipps parat. Eine Anruferin beschwerte sich etwa, dass sie ihren Sohn nicht zur Schule in der Wiener Innenstadt bringen kann. „Am Hof gibt es keine Möglichkeit, um stehen zu bleiben und meinen Sohn kurz in die Drahtgasse zu bringen“, berichtete die Frau. Und zuletzt wurden mehrfach Eltern angezeigt, weil sie kurz in zweiter Spur stehen geblieben sind.

Pürstl gibt zu Bedenken, dass ein kurzes Halten zum Ein- und Aussteigen-Lassen etwa bei Einfahrten oder beim Taxistandplatz möglich wäre. Doch die Frau möchte einen Platz, wo man auch aussteigen und die Kinder direkt zur Schule bringen kann. „Wir werden uns das genau anschauen. Für eine Lösung werden wir allerdings auch den Magistrat brauchen“, betonte der Polizeipräsident.