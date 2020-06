Polizeikritik an Feuerwerks-Pistolen

"Für die Exekutive sind diese Produkte ein Albtraum – wenn etwa am Silvesterpfad vor dem Stephansdom bei Tausenden Besuchern plötzlich Dutzende mit solchen Pistolen herumfuchteln. Wie soll ein Beamter in wenigen Sekunden einschätzen können, zu welchem Zweck die Faustfeuerwaffe eingesetzt werden soll?", skizziert Polizeisprecher Oberst Hans Golob die Problematik.

Der KURIER besuchte einen der größten heimischen Waffenhändler und ließ sich in einer Filiale von Johann Springer’s Erben die kritisierten Waffen zeigen. Sofort fiel auf, dass sich die Produkte in keinem Detail von echten Schusswaffen unterscheiden. Material, Design, Farbe, Griffschalen und Abmessungen sind völlig ident. Sogar das Gewicht ist ähnlich.

"Selbst ein geschultes Auge kann den Unterschied nicht erkennen. Wie reagieren dann erst Passanten, die beobachten, wie plötzlich auf offener Straße eine Waffe gezogen wird? So ein Szenario kann Panik auslösen und es kann bei der Reaktion unserer Polizisten zu Missverständnissen kommen", kritisiert Golob. Bedenklicher Nachsatz: "Leider ist durch diese Produkte auch ein direkter Beschuss von Menschen möglich."

Lorenz Höflin, Springer-Geschäftsführer, kann die Polizeikritik nicht nachvollziehen: "Dann muss der Gesetzgeber Silvesterraketen ebenfalls verbieten. Diese Gaswaffen sind sogar sicherer als die übliche Vorgehensweise, Raketen aus leeren Flaschen starten zu lassen."

Allerdings nur dann, und da pflichtet auch der Waffenexperte bei, wenn die Gaspistolen in den richtigen Händen sind. Höflin: "Ich selbst habe in den letzten Wochen an mehrere auffällige Kunden diese Produkte nicht verkauft. Sogar unsere Lehrlinge sind angewiesen, bei Verdacht auf mangelnde Verlässlichkeit der Käufer, keine Ware abzugeben."

Die Gaswaffen werden vom Unternehmen Springer intensiv beworben. Kürzlich tauchten in Postwurfsendungen in Wien-Donaustadt detaillierte Prospekte zu den Feuerwerkspistolen auf.

Übringes werden zu Silvester zehn Mio. Euro in den Wind geschossen (mehr darüber hier).