Polizei zieht am Hauptbahnhof ein

Obwohl der neue Stützpunkt in Favoriten durchwegs beste Kritiken erntete, steht die laufende Wachzimmer-Reform weiterhin in der Kritik. Denn parallel zur Neueröffnung schließen auch mehrere kleinere Polizeiinspektionen in Wien. Bis Ende Februar sollen fünf Wachzimmer zugesperrt werden. Besonders hart trifft es die Wiener City. Die Standorte Am Hof, Schmerlingplatz und Stubenring sind dann Polizei-Geschichte. Die scheidende ÖVP-Bezirksvorsteherin Ursula Stenzel kündigte via Medien bereits Proteste an. Aber auch die beiden Wachzimmer in der Rainergasse (Wieden) und in der Marokkanergasse (Landstraße) schließen mit Ende Februar.