Polizei startete Alkohol- und Drogenkontrollen

Autofahrer, die in Wien zu lange am Punsch-Standl feiern, sind dieser Tage gut beraten, auf dem Heimweg Öffis oder Taxis zu nutzen. Denn seit Donnerstagabend macht die Polizei mit den angekündigten Advent-Planquadraten ernst.

Der Startschuss fiel am Donnerstag um 19 Uhr im Westen Wiens. Auf fünf großen Straßenzügen werden sogenannte Flaschenhälse eingerichtet. Durch die Fahrbahnverengungen muss jedes Fahrzeug die Polizei-Kontrollen passieren. Diese rigorosen Lenker-Überprüfungen werden während der Adventzeit auf ganz Wien ausgedehnt. "In erster Linie kontrollieren wir die Fahrtüchtigkeit der Lenker betreffend Alkohol- und Drogenkonsums. Aber es wird auch jedes Fahrzeug in Sachen Verkehrssicherheit unter die Lupe genommen. Parallel dazu gibt es peinlich genaue Personen- und Ausweiskontrollen", erklärt Polizeisprecher Thomas Keiblinger die Strategie der kommenden Wochen. Mindestens vier weitere großflächige Planquadrate wurden angekündigt.

Neben Großaktionen mit je 150 Beamten werden auch Bezirks-Polizisten Kontrollen durchführen. "Diese Maßnahmen können schnell gesetzt werden. Alko-Lenker sollen überrascht werden. Jede Streife verfügt über Alko-Vortest- und Drogen-Testgeräte", sagt Keiblinger und kündigt dichte Überwachung an. Im Vorjahr wurden alleine im Advent in Wien über 10.000 Lenker kontrolliert.