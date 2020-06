Polizei legte Einbrecherbande das Handwerk

Die Bande dürfte seit Juni des Vorjahres speziell in den inneren Bezirken aktiv gewesen sein. „Sie haben ihre Tatorte immer genau beobachtet und darauf geachtet, dass niemand in der Wohnung war“, erzählt Chefinspektor Rudolf Karall vom LKA. Nachts brachen sie dann die Türen auf und bedienten sich. Vor allem Schmuck und Uhren zählten zur Beute. Danach meldeten sie ihrem Capo: „Alles in Ordnung. Wir leben in Frieden“. Was so viel bedeutete wie: Auftrag erledigt.

Der Capo war es auch, der den Verkauf der Beute organisierte. „Es handelt sich um einen Georgier, der seit einigen Jahren legal im Land ist. Er hat die Leute auch rekrutiert und ihnen Wohnungen organisiert“, erklärt Oberstleutnant Manfred Briegl.

Gesamt dürfte ein Schaden von 250.000 Euro entstanden sein. Die 600 sichergestellten Schmuckstücke warten nun auf ihre Besitzer, die sich direkt an die Ermittler wenden können: 01/31310-33610.