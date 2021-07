Polizei-Einsatz vor aller Augen

Ein Mann liegt am Boden der Mariahilfer Straße in Wien. Drei Polizisten knien neben ihm. Rundum bildet sich eine Menschentraube. "Lassen Sie seinen Hals los!", schreit ein Passant. "Gehen Sie weg, Sie brauchen ihn nicht zu würgen!" Plötzlich beginnt sich der Mann zu wehren. Er bäumt sich auf. Die Polizisten versuchen, ihn auf den Boden zu bringen, Kollegen eilen herbei. Die Zuschauer applaudieren zynisch. "Alter, WEGA. Simma jetzt in Amerika?" Der Mann am Boden wehrt sich noch immer, schreit "Bitte, Polizei!" Dann ist das Video aus. Doch seit Montag macht es die Runde. Und die Polizei ist wieder mit Gewaltvorwürfen konfrontiert.

Was war passiert? Eine 22-Jährige verließ Montagnachmittag das Studentenheim in der Mollardgasse. Sie wurde von einem Mann verfolgt. Auf der Mariahilfer Straße soll der Mann erneut Kontakt gesucht haben. Die junge Frau ließ ihn abblitzen und suchte in einem Geschäft Zuflucht. Sie rief Freunde an, um ihr zu helfen – der Mann soll ihr in das Geschäft nachgegangen sein. Die Freunde kamen, der Mann verschwand. Und tauchte wenig später auf der Mariahilfer Straße wieder auf, wo ihn die Polizei anhielt. Als er um seinen Ausweis gefragt wurde, soll er um sich geschlagen haben. Der Rest der Geschichte findet sich auf dem Video von Stefan Pausa. Und das wird heiß diskutiert.