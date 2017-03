In Deutschland wurden Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in allerletzter Minute abgesagt. In Österreich hingegen war am Sonntag der türkische Kolumnist und ehemalige Politiker Sevki Yilmaz im Verein Wonder in Wien-Ottakring zu Gast und warb für ein "Ja" beim Referendum über das Präsidialsystem, das Präsident Recep Tayyip Erdogan deutlich mehr Macht verleihen würde.

Während Yilmaz für die Erdogan-Partei AKP die Werbetrommel rührte, kam es vor dem Vereinshaus zu einer Auseinandersetzung zwischen den Veranstaltern und Mitarbeitern des ORF. Patrick Maierhofer, Pressesprecher der Wiener Polizei, bestätigt dem KURIER, dass es einen Einsatz gegeben hat. "Vor Ort wurde den Polizisten mitgeteilt, dass Journalisten bei der Veranstaltung unerwünscht seien."

Grund für den Tumult dürften Recherchetätigkeiten einer ORF-Journalistin gewesen sein, die mit einem Kopftuch bekleidet bei der "Sevki-Yilmaz-Konferenz" teilgenommen hat. Nach kurzer Zeit wurde sie allerdings hinauskomplimentiert und mehrmals gefragt, was sie hier tue und warum sie ein Kopftuch aufhabe. Eine Anfrage bezüglich des Vorfalls blieb vom ORF zunächst unbeantwortet.

Ex-Politiker und AKP-freundlicher Verein

Yilmaz' Auftritt, der von der AKP-nahen "Europäischen Union der türkischen Demokraten" (UETD) veranstaltet wurde, ist umstritten. Der Kolumnist war früher Abgeordneter der Wohlfahrtspartei "Refah Partis" des islamistischen Politikers Necmettin Erbakan und für dessen Milli-Görus-Bewegung auch in Österreich aktiv. Der Verein Wonder ist per Selbstdefinition ein Hilfsverein für Studenten, der die akademische Laufbahn und Karriere sicherstellt. Wonder betreibt zwei Studentenheime im 16. Wiener Gemeindebezirk. Der Verein wird regelmäßig von AKP-Politikern aufgesucht.