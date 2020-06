Pitbull-Attacke aus Ausländerhass

Die Szenen, die sich am Sonntagabend auf einem Kinderspielplatz in Wien-Floridsdorf abgespielt haben, würde man eher in einem Horrorfilm vermuten: Aus heiterem Himmel hetzte ein Mann seinen Pitbull-Terrier auf zwei 14-jährige Schüler und bedrohte einen von ihnen anschließend mit einem Messer. Während die Opfer mit leichten Blessuren davonkamen, fehlt von dem Täter bisher jede Spur.



"Wir sind an einem der Tische gesessen und haben uns unterhalten, als plötzlich dieser Mann mit seinem Hund kam", sagt der 14-jäh­rige Murat B. zum KURIER. Dann dürften sich die Ereignisse auf dem Spielplatz hinter der Reihenhausanlage Robert-Lach-Gasse überschlagen haben: "Der Mann hat ,Friss" zu seinem Hund gesagt und plötzlich hat uns der Hund angefallen."



Während seinem Freund die Flucht gelang, wurde Murat B. von dem weißen Pitbull-Terrier angesprungen. "Ich bin gestürzt und habe versucht, den Hund wegzudrücken", schildert der 14-Jährige. Erst auf Befehl des Täters ließ der Hund schließlich von ihm ab.



Das Martyrium des 14-Jährigen sollte damit aber noch nicht zu Ende sein: Denn sogleich zückte der Hundehalter ein Messer und drückte es dem 14-Jährigen gegen den Hals. Während­dessen soll er ausländerfeindliche Parolen von sich gegeben haben.