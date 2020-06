Pilotprojekt: Video-Dolmetsch im Spital

Dazu die Geschäftsführerin des Instituts für Ethik und Recht in der Medizin, Maria Kletecka-Pulker, selbst Juristin: "Es können bei durch schlechte Kommunikation aufgetretenen Fehlleistungen in Spitälern, in Arztordinationen oder in Pflegeeinrichtungen auch straf- und/oder privatrechtliche Konsequenzen drohen." Abgesehen davon hat in Österreich jeder Mensch - unabhängig von Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion etc. - Anspruch auf gleichen Zugang zu Gesundheitsleistungen. In Österreich leben derzeit 1,1 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, sie haben jedes Anrecht auf Zugang zum Gesundheitssystem.

Im Rahmen des Video-Dolmetschdienst-Projektes soll jetzt erprobt werden, ob ein externer Übersetzungsservice via Datenleitung etc. durch diplomierte Fachkräfte machbar ist und von Patienten sowie von den beteiligten Spitalsambulanzen, Pflegeeinrichtungen und niedergelassenen Ärzten akzeptiert wird. "Wir werden mit acht bis 14 Dolmetschern, die von einem Büro in Wien aus arbeiten, 16 Stunden am Tag – von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr – einen Service für Türkisch, Bosnisch/Serbisch/Kroatisch und in Gebärdensprache anbieten", sagte Sabine Parrag.

Die Pilotphase des Dolmetschservices von einem halben Jahr wird mit einem eigenen Studienprojekt mit wissenschaftlicher Auswertung begleitet. Projektkoordinatorin Sabine Parrag erläuterte: "Es wird Fragebögen für alle Beteiligten in Papierform und online geben sowie direkte Befragungen. Wir werden analysieren, welche der Sprachen am häufigsten verlangt sind, wann in den einzelnen beteiligten Institutionen zeitlich der größte Bedarf ist etc."