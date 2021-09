Petition: 80.000 wünschen sich bessere Bedingungen für Fiakerpferde

Mehr als 80.000 Unterschriften hat die Tierschutzorganisation Vier Pfoten mit einer Petition für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen für Fiakerpferde in Wien in den vergangenen Jahren gesammelt. Mitarbeiterinnen der Tierschutzorganisation haben sie am Dienstagabend symbolisch an den für Tierschutz zuständigen Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) übergeben.