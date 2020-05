Pensionistin auf Friedhof überfallen

„Es war kurz vor Mittag. Ich arbeitete gerade in zwei Metern Tiefe in einem Grab, als ich ein Geschrei gehört habe“, erzählt Anton Barnet, Totengräber am evangelischen Friedhof, der an den Zentralfriedhof angrenzt. Schließlich habe er gemerkt, dass es sich um die Hilfeschreie einer Frau handelt. „Ich habe sofort meinen Kollegen gerufen, damit er mir aus dem Grab hilft.“

Nur wenige Meter entfernt habe er eine Frau liegen gesehen und ein Mann sei Richtung Ausgang spaziert. „Sie war blutüberströmt. Ich war geschockt, so etwas habe ich in den 32 Jahren, in denen ich hier arbeite, noch nie gehabt.“ Die Pensionistin konnte dem Totengräber noch sagen, dass sie von dem Mann, der weggegangen war, überfallen worden ist. „Ich musste mich entscheiden. Entweder ich laufe dem Täter nach, oder ich helfe dem Opfer.“ Barnet hat letzteres getan und Rettung und Polizei verständigt.