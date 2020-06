Pensionist starb bei Zusammenstoß mit Bim

In der Hetzendorfer Straße in Wien-Hietzing ist es Mittwochmittag zu einem schweren Verkehrsunfall mit einer Straßenbahn gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden zwei Passanten um 12.39 Uhr von einer Straßenbahngarnitur der Linie 62 erfasst und zu Boden geschleudert. Ein 80-jähriger Mann verstarb noch an der Unfallstelle in der Hetzendorferstraße. Das zweite Opfer, seine 77-jährige Ehefrau, erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit der Rettung ins Spital gebracht.

Die beiden Fußgänger warteten laut Wiener-Linien-Sprecher Dominik Gries bei der Haltestelle Wattmanngasse und überquerten plötzlich die Gleise. Der Fahrer des in die Station fahrenden Zuges konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Das Fahrzeug erfasste die beiden. In der Bim wurde niemand verletzt, der Straßenbahnfahrer erlitt aber einen Schock.