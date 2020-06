Pension für Hunderte Verstorbene

Die seit Jänner 2014 anhaltende Pannenserie beim PVA-Pensionskonto ist um eine peinliche und traurige Nuance reicher. Denn am Dienstag wurde bekannt, dass die Pensionsversicherungsanstalt (PVA) Pensionskonto-Erstgutschriften auch an bereits seit Jahren verstorbene Bürger schickt.

So auch bei Roman Hnila aus Wien. Sein Bruder Robert verstarb am 30. November 1994 (die Sterbe-Urkunde liegt dem KURIER vor). Fahrschullehrer Roman Hnila erhielt im April des Vorjahrs ein Schreiben der PVA. "Der Brief war an meinem Bruder gerichtet. Darin wurde ihm mitgeteilt, dass seine Versicherungszeiten nachgewiesen wurden", erzählt Hnila. Nachsatz: "Mich hat dieser Brief betroffen gemacht, ich hab’ mich über die Inkompetenz und Pietätlosigkeit der PVA geärgert."