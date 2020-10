Paul Stadler: Simmerings Kapitän über Bord

Frühe Pension statt Stellvertreter?

„Ich könnte ein Jahr früher in Pension gehen, ein Gemeinderat-Mandat bekommen, aber stellvertretender Bezirksvorsteher werde ich sicher nicht“, sagt er.

Beim Lokalaugenschein in Simmering erkennt man eine gespaltene Gesellschaft. Beisel neben Kebab-Stände, keine Durchmischung von Arbeiterklasse und Migranten: Der Wunsch nach Fokus auf soziale Themen ist groß. Andere wünschen sich „weniger Ausländer“.

„Ich bin schon immer Sozialdemokrat, hier brauchen wir Zusammenhalt. Arbeitslosen geben den Ausländern die Schuld“, erklärt der Besitzer von Kebab „Bella“. „Wir brauchen mehr grün, Platz für Kinder, hier ist nichts passiert“, sagt er auf die Simmeringer Hauptstraße zeigend.

Nebenan im Beisl „Stefan“ trinkt man schon zu früher Stunde. „Der Pauli ist bei mir im Haus aufgewachsen, ein echter Simmeringer“, sagt ein Pensionist an der Bar. „Aber was haben die Blauen gemacht im Bezirk?“, fragt sein Sitznachbar. Am Herrentisch nebenan kennen sie „Pauli“ auch. „Es ist halt ein roter Bezirk, aber zu viele Ausländer haben wir“, wird kommentiert. Man solle doch endlich die U-Bahn verlängern und eine Parklösung finden.