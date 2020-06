Parkschäden sind nur ein Werbegag

Absoluten Wahnsinn" nennt man die Aktion bei den Automobilclubs, der ÖAMTC hält sogar Klagen für möglich. „Das ist eine bodenlose Frechheit", empört sich KURIER-Leserin Ingrid B. über die Marketingaktion einer großen Versicherung in Wien.

Was war passiert? Am Montag und am Mittwoch wurden Fahrzeuge in vier Innenstadtbezirken mit einer selbstklebenden Folie präpariert. Dies sollte einen Parkschaden täuschend echt simulieren. Autofahrer, die erschrocken zum Fahrzeug kamen, fanden eine wasserfeste Visitenkarte mit einer Telefonnummer (der Ver­sicherung) hinter dem Scheibenwischer. Wer dort anrief, dem wurde im Gespräch dann eine Kaskoversicherung angeboten.

„Die Frau dort sagte mir danach, ich solle mir keine Sorgen machen, das sei kein Schaden, sondern nur eine Klebefolie, die ich abziehen kann. Es bleibe kein Rückstand an der Wagentür. Ich hatte doch erst vor drei Wochen einen Parkschaden mit Fahrerflucht und bin jetzt schwerstens verärgert", sagt Ingrid B. über diese Guerilla-Marketingaktion.

Laut Marita Roloff von der Allianz-Versicherung handelte es sich dabei nur um eine „punktuelle Kurzfristaktion für eine Gebrauchtwagenkasko" in den Bezirken Mariahilf, Neubau, Josefstadt und Alsergund.