Filmvergnügen unter freiem Himmel

Heute, Freitag, macht die Veranstaltungsreihe in Floridsdorf Station. Auf einer Wiese in der Bodenstedtgasse wird ab 21 Uhr "Das Mädchen Wadjda" gezeigt. Der erste Film aus Saudi-Arabien, den eine Frau gedreht hat. Der Streifen erzählt von der elfjährigen Wadjda, die versucht, Geld für ein grünes Fahrrad zu bekommen. Die Grundproblematik: Fahrradfahren ist in Saudi-Arabien für Frauen verboten.

Wer beispielsweise beim Filmschauen einen Ausblick über ganz Wien haben möchte, dem ist das seit dieser Woche wieder möglich: Das wohl höchste Open-Air-Kino der Stadt, jenes auf dem Dach der Hauptbücherei am Urban-Loritz-Platz, startete am Donnerstag in die neue Saison. Am Samstag ist Bill Murray in der Rolle des grantigen " St. Vincent " zu sehen. Monty-Python-Fans sollten sich den Sonntag vormerken: Da steht "Das Leben des Brian" auf dem Programm.