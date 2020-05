Österreich-Nachhilfe für Deutsche

Nicht nur im Pub, auch am Arbeitsplatz sehen sich die Zuwanderer vor Probleme gestellt. „Der Deutsche hat immer ein Minus vor dem Konto. Es dauert ewig, bis einen die Kollegen nach Feierabend zum Bier mitnehmen“, sagt ein Teilnehmer.

Dass das mit der Einladung mitunter etwas länger dauert als in der Heimat, bestätigt auch ein anderer Deutscher: „Aber wenn es soweit ist, lehren sie einem so wunderbare Wörter wie ,Fluchtachterl‘ und geben sich so herzlich wie in kaum einem anderen Land“, bricht er eine Lanze für seine neue Heimat.

Nach einem gut zweistündigen Austausch der Anekdoten und auch der ein oder anderen Telefonnummer geht es für Hans-Peter Spengler und seine deutschen Kollegen wieder ins winterliche Wien. Spitra gibt ihnen noch einen letzten Ratschlag mit auf den Weg: „Vergessen Sie nur niemals auf einen Titel!“