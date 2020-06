Öffi-Ticket statt Garagenplatz

Ganz so neu ist das Projekt, das Chorherr am Mittwoch vorgestellt hat, nicht. Insgesamt gibt es in Wien bereits zwei Bike-Citys. Eine davon befindet sich seit 2008 auf dem Nordbahnhofgelände. „Die Sache mit den Radabstellplätzen ist sehr praktisch“, sagt Mieterin Silvia Hipfinger. „Schade ist, dass aus der geplanten Radwerkstatt nichts wurde. Dort ist nun eine Apotheke drinnen.“ Ähnlich wie in dem neuen Projekt in Liesing können die Mieter auch am Nordbahnhof Carsharing-Autos nutzen. „Das wird gut angenommen.“ Wer lieber ein eigenes Auto hat, kann die Garage ebenfalls nutzen. In der „autofreien City“ in Floridsdorf mussten Mieter eine Erklärung abgeben, wonach sie aufs eigene Auto verzichten.