Öffi-Fahrer streiken für mehr Sicherheit

Mehr als nur symbolischen Charakter haben auch die Gespräche, zu denen sich Betriebsräte der ÖBB sowie der Wiener Linien in den kommenden Tagen treffen werden. "Es ist wichtig, dass wir vernetzt sind und gemeinsam für mehr Sicherheit einstehen", verlangt Hebenstreit. Konkret fordert er mehr Sicherheitspersonal in den Zügen. Denn Kameras seien zwar sinnvoll, würden aber nicht genug abschrecken. "Nur Menschen können Menschen seriös schützen", meint der ÖBB-Betriebsrat.

Auch Wiens Taxichef, Gerzabek will bei einer Sicherheitskampagne mit von der Partie sein: "Wir brauchen ganz einfach mehr Respekt untereinander." Der ehemalige Taxi-Chauffeur verlangt aber auch ein Umdenken bei Österreichs Datenschützern. So kritisiert er offen den Gesetzgeber: "Wir wollten in unseren 4800 Taxis Video-Kameras einbauen. Pro Auto kostet das 100 bis 150 Euro. Die Bänder sollen, wenn nichts passiert ist, nach zwölf oder 24 Stunden gelöscht werden."

Doch Video-Kameras in Taxis müssen laut Datenschutz-Behörde zuerst geprüft, und vor Inbetriebnahme bewilligt werden. Gerzabek kritisiert: "Und die Geräte müssten verplombt werden. Diese Bürokratie kosten dann viel Geld."

Österreichs oberste Datenschützerin Andrea Jelinek aus dem Bundeskanzleramt dazu: "Um diese Vorschriften zu ändern, ist eine Novellierung der Standard- und Musterverordnung notwendig. Die Taxi-Innung kann sich gerne an uns wenden. Jede Anfrage wird umgehend beantwortet."

Kritik an der Betriebsversammlung der Wiener Linien kommt aus der Politik. "Das Anliegen der Mitarbeiter ist berechtigt, aber ob das Mittel das geeignetste ist, will ich dahingestellt lassen", sagte Bürgermeister Michael Häupl (SP) am Dienstag. "Damit signalisiert man den Menschen, die nichts dafür können – nämlich den Fahrgästen – dass das auf ihrem Rücken ausgetragen wird." Häupl plädierte aber dafür, die bereits eingeleiteten Sicherheitsmaßnahmen beschleunigt umzusetzen.