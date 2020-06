Karl Hartig: "Schlaflose Nächte gibt es immer wieder"

Wir haben in allen angrenzenden Bezirken eine Wanderausstellung gemacht, wo den Bürgern immer Experten zur Verfügung gestanden sind. Wir haben immer offen kommuniziert. Dadurch bekommt man ein gewisses Vertrauen. Wir haben auch einen Ombudsmann, der 24 Stunden am Telefon erreichbar ist, gut zuhören kann und die Leute auch zu Hause besucht. Wenn eine Betonpumpe um 6 Uhr in der Früh anfängt, kann er sagen: "Bitte fangt erst um 7 Uhr an." Der Ombudsmann hat außerdem in allen Betroffenen Häusern immer Aushänge gemacht, damit die Bewohner wissen, was gerade passiert: Zum Beispiel, wenn es Nachtarbeiten gab. Wenn die Leute informiert werden, dann haben sie Verständnis.

Es gab immer wieder Bauprojekte – man denke nur an das AKH oder den Skylink – mit massiven Kostenüberschreitungen, Zeitverzögerungen und/oder Korruption. Liegt es an strengeren Kontrollen und Regeln, dass es heute oft besser läuft?

Ich glaube, man hat gelernt. In den ÖBB gibt es ein dickes Management-Handbuch mit genauen Vorgaben, wie Projekte abzuwickeln sind. Das sieht man bei den zirka 800 Projekten, die von den ÖBB seit 2005 verwirklicht wurden. Da gab es eine Abweichung bei den Kosten von nur einem Prozent.

Können Sie ausschließen, dass rund um den Hauptbahnhof noch Skandale aufpoppen?

Das kann ich mit Sicherheit ausschließen.

Gab es Phasen, in denen Sie schlaflose Nächte hatten?

Die gibt es immer wieder.

Gab es Probleme mit Firmen?

Schwierig ist es, wenn eine Firma in Konkurs geht. Wie etwa beim Alpine-Konkurs. Nachdem diese aber in eine ARGE eingebunden war und die anderen Unternehmen solidarisch einspringen mussten, hatten wir kaum Probleme.

Mit Schwarzarbeitern hatten Sie nie Probleme?

Nein, wir wurden laufend kontrolliert. Und wir sind auch stolz, dass wir mehr als fünf Millionen Mann-Stunden ohne einen nennenswerten Arbeitsunfall hatten. Wir haben sehr viel Wert auf Schutzausrüstung gelegt. Das war uns ein besonderes Anliegen.