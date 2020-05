Nudelsieb ist religiöse Kopfbedeckung

Ich wollte es mir mit dem System anlegen", erklärt Niko Alm, 35, aus Wien bei seinem Besuch in der KURIER-Redaktion. Ausgerüstet war der Wiener - er ist in der Werbebranche tätig - bei seinem grotesken "Feldzug" mit einem Plastik-Nudelsieb und einer gehörigen Portion Auflehnung. Ziel seiner Aktion: Die Führerscheinabteilung im Wiener Verkehrsamt.

Der bekennende Atheist wollte 2008 seinen abgenutzten "Rosa Deckel" gegen den damals relativ neu eingeführten EU-Scheckkarten-Führerschein tauschen.



Alm marschierte zu einer bekannten Elektrohandelskette und ließ die vorgeschriebenen EU-Passbilder machen. Allerdings setzte sich der damals 32-Jährige ein Plastik-Nudelsieb vor der Kamera auf. "Ich wollte gleiche Rechte, wie Nonnen oder muslimische Frauen. Die tragen auf Führerscheinbildern ebenfalls Kopfbedeckungen."



Alm, kein Kind von Traurigkeit, ging noch einen Schritt weiter: Als er ins Amt marschierte schmückte er sein Haupt ebenfalls mit dem Nudelsieb.



Der Schalterbeamte zuckte nicht einmal mit der Wimper. Vorerst übernahm er den Antrag. Alm verließ das Amt. Zehn Minuten später klingelte sein Handy. "Der Beamte erklärte mir, dass das so nicht geht. Das Nudelsieb ist nicht gestattet. So kann man keinen Führerschein ausstellen."