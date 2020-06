NOWKR-Demos von Polizei untersagt

Unsere Feindschaft auf die Straße tragen“. Das ist der gar nicht friedfertige Schlachtruf von Anarchisten für die kommenden Freitag geplante Demo gegen den Ball rechter Burschenschafter in der Hofburg. Und sie kündigen an: „Ihr könnt nicht erwarten, dass wir euch mit Samthandschuhen anfassen!“

Für Wiens Polizeipräsidenten Gerhard Pürstl haben die Extremisten des berüchtigten „Schwarzen Blocks“ damit eine Grenze überschritten. Gut ist noch die Spur der Verwüstungen in Erinnerung, die sie im letzten Jahr in der City hinterlassen haben: Zerstörte Auslagenscheiben, devastierte Pkw und Polizeiautos, verletzte Polizisten. Damit lagen für den Polizeichef genügend Gründe vor, die Demos der gewaltbereiten „NOWKR“-Plattform heuer erstmals zu untersagen. Pürstl: „So etwas kann keine Behörde in Österreich zulassen.“