Noch einmal 37 Grad: Fünfte Hitzewelle im Anrollen

Einmal geht’s noch ...

Das ist offenbar das Motto des diesjährigen Sommers. Denn Österreich steht dieser Tage am Beginn der fünften Hitzewelle dieses Jahres. "Südeuropa wird noch einmal zum Backofen und sobald der Wind von Süden kommt, bekommen wir das auch hier in Österreich zu spüren", erläutert Ubimet-Meteorologe Josef Lukas.

In Tirol werden bereits heute, Mittwoch, Höchstwerte von 29 Grad erwartet. Danach geht es hitzetechnisch rasant bergauf. In vielen Regionen soll es am Donnerstag bereits bis zu 32 Grad geben. Am Freitag steigen die Temperaturen bei lebhaftem Südwind dann auf 34 Grad.

Foto: APA/ROBERT JAEGER

Hot hot heat

Und am Wochenende bietet sich im Osten des Landes eigentlich nur der Badeteich als Ausflugsziel an. Denn das Thermometer klettert in Wien, Niederösterreich und dem Nordburgenland wieder auf 36, vielleicht sogar auf 37 Grad Celsius.

Da es im Vergleich zum Juni bereits zwei Stunden Sonnenschein weniger pro Tag gibt, kühlt es in der Nacht eigentlich mehr ab. Am Wochenende können sich in Wien trotzdem noch einmal Tropennächte mit Temperaturen um die 20 Grad ausgehen.

Wer das letzte Augustwochenende für einen Ausflug in die Berge nutzen möchte, sollte einen Regenschirm mitnehmen. Von Vorarlberg bis Oberösterreich, in der Obersteiermark, Osttirol und Kärnten aber auch im Waldviertel muss man mit Regenschauern und Gewittern rechnen.

Auch nächste Woche sommerlich

Die große Abkühlung ist aber auch kommende Woche noch nicht in Sicht. Meteorologen rechnen weiterhin mit äußerst milden Temperaturen. "Am Montag wird uns zunächst kühlere Luft erreichen", sagt Lukas. "Danach geht es sommerlich weiter." Zur Wochenmitte sollen sich noch einmal 30 Grad ausgehen.

Damit könnte der Hitzetage-Rekord von 2015 übertroffen werden – zumindest im Burgenland. In Andau gab es im Jahr 2015 insgesamt 46 Hitzetage, heuer sind es bereits 43. In der Wiener Innenstadt wird das knapp. 2015 gab es 46 Hitzetage, heuer sind es "erst" 35.

