Neun Wochen Biergenuss

Wo könnte in Wien ein Bierfestival stattfinden – wenn nicht in dem Bezirk, bei dem man auch gleich an eine Brauerei denkt: Ottakring. Das wissen wohl auch die Veranstalter der „Braukultur Wochen“, die heuer bereits zum sechsten Mal von 28. Juni bis 29. August ein Hopfengetränk-Festival auf dem Areal der Brauerei veranstalten.

Nachdem sich das Event in den vergangenen Jahren als sommerliches Highlight etabliert hat, wurde die Veranstaltung heuer erweitert: So gibt es heuer 18 statt neun Gastbrauereien, mehr als 150 Biere zu verkosten, noch mehr Livemusik und eine größere Sonnenterrasse als in den Vorjahren. „Wir wollten noch mehr urbane Lebensfreude auf unser Brauereigelände holen“, sagt Matthias Ortner, Vorstand der Ottakringer Brauerei.