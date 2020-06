Neuerungen für Wiens Pedalritter

Martin Blum steht auf der Bremse. Der "Fahrrad-Obama Wiens" (© Christoph Chorherr, grüner Gemeinderat) winkt ab, als der KURIER ihn bittet, für ein Foto auf dem Gehsteig entlangzuradeln. "Das macht in meiner Funktion keine gute Figur", sagt der Fahrradbeauftragte der Wiener Stadtregierung. Sein Job ist es, die Fortbewegung auf zwei Rädern in Wien populärer zu machen. In Tagen wie diesen, in denen viel vom Krieg zwischen Rad- und Autofahrern die Rede ist und sich die Diskussion allein um Nummerntaferln, Handyverbot und geringere Promillegrenzen für Radler dreht, ist "Obama-Sein" nicht leicht. "Wir sind bemüht, das Klima zu verbessern", sagt Blum dennoch staatsmännisch.

Der KURIER erarbeitete nun mit den Radexperten Heike Hochhauser vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ) und mit Alec Hager, Chef der IG-Fahrrad, einen Forderungskatalog. "Eine von uns durchgeführte Umfrage ergab, dass Wien nur die viertfreundlichste Fahrradstadt Österreichs ist", sagt Hochhauser (siehe auch Grafik). "Jeder zweite Radfahrer ist unzufrieden mit den Bedingungen."